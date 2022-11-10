Знарок — о 4:6 с «Торпедо»: задавили соперника в третьем периоде, он был за «Ак Барсом»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок подвёл итог встречи с «Торпедо» (4:6) и дал оценку третьему периоду в исполнении своей команды.

«Наверное, провальный первый период. Причина? Да тут и копать-то… Готовимся к игре, нормально всё. Может, разминку поменять надо. В третьем периоде удалось задавить соперника силовым хоккеем, третий период был наш. И конец второго неплохой, но надо реализовывать моменты», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Казанский «Ак Барс» после поражения занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 29 очков после 28 матчей. В следующем матче «Ак Барс» 13 ноября примет омский «Авангард».