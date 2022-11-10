Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил победу в матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Куньлунем» (5:1) и оценил игру нападающего клуба Анатолия Голышева.
«Ключевым моментом стал первый период. «Куньлунь» мобильно начал, но нам помог вратарь, где-то полевые игроки заблокировали броски. Затем выстояли в меньшинстве, хорошая оборона была, что привело к тому, что забили гол на контратаке.
Идеальный ли это был матч? Ребята по заданию сыграли. Где-то была простота, где-то были ошибки. Второй период понравился, хорошие наложения и действия игроков, забили на отложенном штрафе. Широков и Кормье получили травмы, поэтому сегодня выбрали капитаном Голышева. Его игра? Была критика в прошлом сезоне, но нельзя винить человека, когда ты знаешь его возможность и ресурсы. Он большой мастер. Думаю, он может играть даже лучше. Травма Кормье? Его не будет недели три», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.
«Автомобилист» набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
- 10 ноября 2022
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