Форвард «Амура» рассказал, как переносить постоянные перелёты

Нападающий «Амура» Иван Николишин рассказал, как переносить постоянные перелёты, опираясь на опыт отца — Андрея Николишина, который работал главным тренером в хабаровском клубе в сезоне-2015/2016.
«У отца был опыт, когда он работал в Хабаровске, подсказывал лайфхаки. Во-первых, после перелёта надо сесть на велик, разогнать кровь минут на 20–30, пить больше воды во время полёта — это база. Ещё надеваешь специальные носки, они очень плотные. Доктора говорят, что надо надевать — мы их слушаем.
Развлечения во время полёта? У нас постоянно и карты, и нарды, и в морской бой играли. «Слова», города, сериалы, что угодно — можем просто болтать. На самом деле в этих перелётах много общаешься и больше узнаёшь и о команде, и о своих партнёрах», — сказал Николишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Николишиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 ноября.
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