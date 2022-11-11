И. Николишин — об игре за «Куньлунь»: в любой момент иностранец приезжает — едешь домой
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Нападающий «Амура» Иван Николишин рассказал о своём периоде карьеры в «Куньлунь Ред Стар» и о том, что осенью 2020 года в клубе были российские игроки, замещавшие легионеров.
«Здесь нечего скрывать, что это были игроки, которые не могли найти команду. У нас у всех были контракты с расторжением, в любой момент иностранец приезжает — едешь домой. У тебя есть шанс, его надо было доказывать, к счастью для меня, получилось остаться. Мотивация была запредельная, понимал, что могу играть на уровне КХЛ, получилось доказать это и себе, и остальным», — сказал Николишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Николишиным читайте на «Чемпионате»:
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