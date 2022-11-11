Коваленко: увольнение Миронова из «Спартака» вызывает большие вопросы к менеджменту

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал отставку Бориса Миронова с поста главного тренера московского «Спартака».
«Честно скажу, вчерашнее увольнение Бориса Миронова из „Спартака“ вызывает большие вопросы. Не понаслышке знаю, как Борис вкладывался в свою работу, какие внутренние проблемы исправлял и планировал исправить. В конце концов Миронов — это не парень с улицы, а прославленный хоккеист, который провёл много матчей за сборную России и клубные команды. На мой взгляд, такого отношения Борис не заслужил.
Этот чемпионат — очень насыщенный, пауз нет, поэтому у любой команды неизбежны спады. Что уж говорить о „Спартаке“, летняя селекция которого и комплектация в целом вызывают сомнения.
Посмотрите на состав команды, в ней лучший снайпер — Заседа, который не проходил в состав „Амура“. Много обсуждался летний обмен перспективного защитника Никишина на большую группу молодых игроков СКА. Но как показал чемпионат, этот обмен не был продуманным для красно-белых, тренерский штаб не получил точечного усиления именно на те позиции, которые виделись вакантными. Владелец много делает для клуба, но есть вопросы именно к менеджменту.
Кто основной виновник скромных результатов нынешнего „Спартака“? В том-то и дело, что трудно найти адресата. После ухода из менеджмента Алексея Жамнова в клубе, на мой взгляд, не осталось каких-то знаковых имён, он оказался в тени, ответственность размыта.
Как оценю полтора сезона Миронова в „Спартаке“? На мой взгляд, в сложных условиях у Бориса многое получилось — точно не меньше, чем у всех предшественников, за исключением Милоша Ржиги. Например, во втором раунде последнего плей-офф красно-белые практически на равных сыграли со СКА, то есть штабом была выбрана правильная тактика противодействия сильному сопернику», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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