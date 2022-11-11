Макдэвид — шестой игрок в НХЛ за 25 лет, набравший 30+ очков за первые 15 матчей сезона

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал шестым игроком в Национальной хоккейной лиге за 25 лет с 30+ очками в первых 15 матчах регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба НХЛ.



Канадский форвард «нефтяников» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:7). В общей сложности на его счету 31 (15+16) очко в 15 матчах сезона. Макдэвид — шестой хоккеист с сезона-1997/1998, набравший 30+ очков в первых 15 или менее играх регулярки. Ранее это сумели сделать Яромир Ягр (1999/2000, за 14 игр), Марио Лемье (2000/2001 – 15, 2002/2003 – 14), Даниэль Альфредссон (2005/2006 – 15), Давид Пастрняк (2019/2020 – 15) и Леон Драйзайтль (2021/2022 – 14).



Отметим, что Макдэвид лидирует в списке бомбардиров и снайперов текущего сезона НХЛ.