Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли возобновил карьеру в составе шведского ХВ71

Шведский защитник Никлас Яльмарссон возобновил карьеру в составе шведского ХВ71, сообщает официальный сайт клуба.



35-летний хоккеист, пропустивший прошлый сезон, подписал контракт с командой до конца текущего сезона. Яльмарссон начинал профессиональную карьеру в составе ХВ71.



«Я очень предан делу, было весело присоединиться к команде и познакомиться с ребятами. Теперь я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь клубу и моему родному городу, который помог мне в начале моей карьеры», — заявил Яльмарссон.



Отметим, что швед является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ Яльмарссон провёл 822 матча, в которых набрал 172 (25+147) очка при общем показателе полезности «+106» и 332 минутах штрафного времени. В плей-офф на его счету 137 игр и 29 (2+27) набранных очков.

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