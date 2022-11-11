Проскуряков: равнодушных в «Тракторе» точно нет, все пашут. Тяжёлые времена надо пережить

Голкипер «Трактора» Илья Проскуряков прокомментировал ход регулярного сезона КХЛ для челябинского клуба, а также ответил на вопрос про вратарский кризис в лиге.



«Очень сложный сезон для «Трактора». Почему именно так всё складывается? Не могу ответить на этот вопрос. Мы, вратари, больше работаем с Георгием Гелашвили, и у нас свой участок работы. Но могу сказать, что равнодушных в команде точно нет, все пашут. Тяжёлые времена надо пережить, и начнётся поступательное движение наверх.



За недолгое время в «Тракторе» уже сменилось несколько напарников по воротам. Какое осталось впечатление от Эмиля Гарипова? Эмиль – замечательный человек, мы с ним прекрасно общались – и в межсезонье, и в начале чемпионата. А за результат не только он переживал, в команде равнодушных нет. Конкурент на противоположной стороне площадки, его мне и нужно переиграть. А внутри коллектива что нам делить? Наоборот, мы – сотрудники, трудимся вместе. Слова «съесть», «переиграть», «подвинуть» не способствуют построению команды и созданию здоровой атмосферы.



Кто лучший вратарь за последние годы в КХЛ? Предыдущий сезон я смотрел не так пристально. Вася Кошечкин, как всегда, отыграл на своём очень высоком уровне и в самые важные моменты делал результат.



Есть ли в КХЛ сейчас «вратарский кризис» после отъезда легионеров? Иностранцы в КХЛ играли не все топовые. Даже, наоборот, в этом сезоне очень много хороших, мастеровитых, обученных вратарей в лиге. Мне очень нравится Илья Коновалов, также Андрей Кареев, Максим Дорожко, Константин Волков. Поэтому нельзя говорить, что в КХЛ какой-то кризис с вратарями», — цитирует Проскурякова официальный сайт КХЛ.



В настоящий момент «Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков после 29 матчей.

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