«Это не пять минут». Судьи удалили защитника «СЮ» Науменкова до конца матча с «Авангардом»

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает омский «Авангард». К середине третьего периода счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте защитник «Салавата» Михаил Науменков в борьбе с хоккеистом «Авангарда» Алексеем Береглазовым попал по сопернику, в результате чего тот потерял равновесие и упал. После долгого видеопросмотра судьи приняли решение выписать Науменкову крупный штраф «5+20». Нарушение квалифицировали как подсечку.

«Это не пять минут», — сказал один из комментаторов матча.

«Согласен», — добавил второй.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее Науменков забил гол рукой в собственные ворота.

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