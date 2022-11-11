Тренер «Салавата» рассказал, что нужно сделать Науменкову после автогола и большого штрафа

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в матче с «Авангардом» поделился мыслями об игре защитника уфимцев Михаила Науменкова. Хоккеист рукой забил гол в собственные ворота, а потом получил удаление до конца встречи.



«Хороший матч с нашей стороны. Понравилось, что, проигрывая в третьем периоде, придерживались плана, играли в наш хоккей, не стали таскать шайбу по одному. Всё, что просили, ребята сделали. Сравняли, повели, затем соперник благодаря мастерству сравнял счёт. Ну а буллиты есть буллиты.



Науменкову нужно забыть этот матч как можно быстрее. Это наш топовый защитник, такие моменты бывают. Много бросков мимо створа? Защитники у Омска много блокируют, пытались ребята бросить мимо защитников», — сказал Козлов на пресс-конференции.

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