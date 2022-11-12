Салливан — о звене Малкина: у него есть все ингредиенты, чтобы показывать достойную игру

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о звене российского нападающего Евгения Малкина в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2).
«Думаю, его звено была действительно угрозой большую часть встречи.
Мы пытаемся найти парней, которые, по нашему мнению, обладают дополнительным набором навыков. Ракс (Рикард Ракелль, форвард «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата») — талантливый парень, отлично умеет атаковать, здорово видит лёд, хороший плеймейкер и умеет забивать. Джино, с точки зрения его атакующих способностей, может показывать любой хоккей, в который ты хочешь сыграть. И я думаю, что Цукс (Джейсон Цукер, нападающий «Пингвинз». — Прим. «Чемпионата») играет прямолинейно, на каждой части площадки, смело идёт в борьбу за шайбу и хорош у ворот.
Что ж, я думаю, что у этого звена есть все ингредиенты, чтобы показывать достойную игру, и это некоторые из вещей, о которых мы говорили, когда собирали его», — приводит слова Салливана The Athletic.
- 12 ноября 2022
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