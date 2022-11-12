Журналист: будь я тренером «Миннесоты», оставлял бы Капризова на всё большинство, как Ови

Североамериканский журналист The Athletic Джо Смит, ныне специализирующийся на освещении матчей «Миннесоты Уайлд», поделился мнением об игре российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова.

«Будь я тренером «Уайлд», то оставлял бы Капризова на всю двухминутную игру в большинстве, как «Вашингтон» делает с Овечкиным», — говорится в сообщении на официальной странице Смита в «Твиттере».

Напомним, ранее в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0. Капризов стал автором одной из результативных передач на единственный гол в матче.