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Журналист: будь я тренером «Миннесоты», оставлял бы Капризова на всё большинство, как Ови

Журналист: будь я тренером «Миннесоты», оставлял бы Капризова на всё большинство, как Ови
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Североамериканский журналист The Athletic Джо Смит, ныне специализирующийся на освещении матчей «Миннесоты Уайлд», поделился мнением об игре российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова.

«Будь я тренером «Уайлд», то оставлял бы Капризова на всю двухминутную игру в большинстве, как «Вашингтон» делает с Овечкиным», — говорится в сообщении на официальной странице Смита в «Твиттере».

Напомним, ранее в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0. Капризов стал автором одной из результативных передач на единственный гол в матче.

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