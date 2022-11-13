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Нападающий «Вашингтона» дисквалифицирован на три матча в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» дисквалифицирован на три матча в НХЛ
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26-летний канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Николя Обе-Кюбель дисквалифицирован на три игры Национальной хоккейной лиги без оплаты за грубость в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», который состоялся в ночь на 12 ноября. Об этом сообщает департамент безопасности игроков НХЛ.

В начале второго периода Обе-Кюбель грубо встретил защитника «Тампы» Кэла Фута у своей синей линии, умышленно сработав ему плечом в голову. За этот эпизод судьи удалили форварда «Вашингтона» до конца матча. Для Николя это была девятая игра в сезоне – у него пока нет результативных действий.

«Кэпиталз» победили «Лайтнинг» со счётом 5:1 благодаря шайбам Энтони Манты, Алексея Протаса, Конора Шири и дублю Сонни Милано. Россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин записали в актив по одной передаче.

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