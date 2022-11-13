Словацкий «Кошице» подписал контракт с российским форвардом, сыгравшим более 700 игр в КХЛ

Словацкий хоккейный клуб «Кошице» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским нападающим Денисом Паршиным. Срок соглашения с 36-летним форвардом не указан.



«Мы знаем, чего можно ожидать от Дениса, и я верю, что он снова порадует зрителей своими передачами и голами. Мы в «Кошице» верим, что он без проблем вольётся в состав и будет нашей опорой в плотном графике матчей», — заявил спортивный директор «Кошице» Габриэль Спилар.



Паршин в третий раз за карьеру стал игроком «Кошице», ранее он выступал за клуб в чемпионатах-2019/2020 и 2021/2022. Текущий сезон форвард начинал в КХЛ в составе «Нефтехимика», за который провёл восемь матчей и набрал одно (0+1) очко, после чего нижнекамцы расторгли контракт. Паршин заключил соглашение с «Югрой» (ВХЛ), сыграл в шести играх, заработал три (1+2) балла и также расторг контракт в начале ноября.



В активе Паршина 707 встреч в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина. Он также выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо», «Авангард», «Металлург» (Магнитогорск) и «Динамо» (Рига).