Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барзал ни разу не забил в 16 матчах со старта НХЛ. Его кэпхит в «Айлендерс» – $ 7 млн

Барзал ни разу не забил в 16 матчах со старта НХЛ. Его кэпхит в «Айлендерс» – $ 7 млн
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал продлил свою безголевую серию в рамках текущего регулярного сезона Национальной хоккейной лиги до 16 матчей.

В прошедшей встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ) 25-летний форвард стал автором одной результативной передачи, не сумев при этом забить гол. На счету Барзала 16 голевых передач в текущем сезоне при нуле заброшенных шайб.

Рекорд НХЛ среди нападающих по числу передач в сезоне при отсутствии заброшенных шайб установил Дэн Бурбонне («Хартфорд Уэйлерс», 1983/1984, 35 игр, 0+16). Среди игроков, сыгравших в сезоне 50+ матчей, – Вилле Лейно («Баффало Сэйбрз», 2013/2014, 58 игр, 0+15).

Отметим, что контракт Барзала с «островитянами» подписан до 2024 года. По кэпхиту он получает $ 7 млн.

«Айлендерс» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 16 матчей.

Новость по теме
Голышев: устал в НХЛ от того, что мне ездили по ушам. Я был бы рад сыграть 1 матч — и всё
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022