Барзал ни разу не забил в 16 матчах со старта НХЛ. Его кэпхит в «Айлендерс» – $ 7 млн

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал продлил свою безголевую серию в рамках текущего регулярного сезона Национальной хоккейной лиги до 16 матчей.



В прошедшей встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ) 25-летний форвард стал автором одной результативной передачи, не сумев при этом забить гол. На счету Барзала 16 голевых передач в текущем сезоне при нуле заброшенных шайб.



Рекорд НХЛ среди нападающих по числу передач в сезоне при отсутствии заброшенных шайб установил Дэн Бурбонне («Хартфорд Уэйлерс», 1983/1984, 35 игр, 0+16). Среди игроков, сыгравших в сезоне 50+ матчей, – Вилле Лейно («Баффало Сэйбрз», 2013/2014, 58 игр, 0+15).



Отметим, что контракт Барзала с «островитянами» подписан до 2024 года. По кэпхиту он получает $ 7 млн.



«Айлендерс» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 16 матчей.