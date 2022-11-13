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Сушинский оценил игру ударного звена «Авангарда»

Сушинский оценил игру ударного звена «Авангарда»
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Бывший президент «Авангарда», в прошлом нападающий омского клуба и чемпион мира — 2008 в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал игру звена «ястребов», в которое входят Владимир Ткачёв, Корбан Найт и Рид Буше.

«Почему сыгранные звенья, как Ткачёв – Найт – Буше, это редкость в современном хоккее? Это же не только сами личности, надо ещё взаимопонимание, чтобы тренер нашёл состав, поставил вместе. В этой тройке нашли, хотя вначале у них ничего не получалось. Сейчас у них всё получается, очень прилично играют. Взаимопонимание у Буше с Найтом давно есть. Поставили (в их тройку. – Прим. «Чемпионата») опытного парня, который может отдать, чего у Буше не было в Ярославле, где он потерялся совсем.

Померк ли Толчинский на фоне этого звена и без первого большинства? Конечно, в первом большинстве играешь по полторы минуты, и, если гол забиваешь, второе большинство на смену уже не выходит. Конечно, здесь померк. Но он играет 5х5 много», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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