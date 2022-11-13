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Главный тренер «Барыса» Скабелка оценил лакросс-гол форварда Петухова

Главный тренер «Барыса» Скабелка оценил лакросс-гол форварда Петухова
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:0) и оценил лакросс-гол форварда астанчан Егора Петухова.

«Тяжёлый матч. Играли против быстрой и сильной команды. Знали, что «Салават» – лидер по первым периодам в КХЛ. Делали серьёзный акцент, чтобы сдержать соперника. Удалось плотно сыграть в обороне и не дать много шансов при завершении. Наш вратарь сыграл надёжно, а остальные игроки много блокировали.

Что не получалось в последних матчах у команды? Мы сыграли хорошую домашнюю серию, а затем выпали четыре ключевых нападающих. У нас разладилось командное взаимодействие. Нужно было это пережить.

Удивил лакросс-гол Петухова? Удивил, скажу честно. Егор не славится снайперскими качествами. Где-то он скрывал это в себе, видимо», — цитирует Скабелку «ГорОбзор.Ру».

После победы «Барыс» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 28 очков. 15 ноября астанчане сыграют в гостях с «Автомобилистом» в 17:00 мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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