Главный тренер минского «Динамо» назвал причины провального второго периода в матче с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от ЦСКА (5:8), назвал причины провального второго периода, в котором минчане пропустили шесть шайб, и рассказал о состоянии Брэндона Козуна.

«В целом мы команда, которая готова добиться успеха и которая готова контролировать игру, первый период тому подтверждение. Мы действовали хорошо, и забросили, и справлялись в меньшинстве. Во втором периоде сами себе создали проблемы, было много удалений, действовали недисциплинированно, из-за этого приходилось тратить много энергии, отрабатывая в меньшинстве. ЦСКА же реализовал свои моменты. В третьем периоде вернулись, боролись, старались улучшить свою игру, в целом кое-что получалось, но в итоге нет нужного результата, нам следует улучшать игру в разных компонентах, чтобы обыгрывать такие команды, как ЦСКА. Мы это знаем, и надо будет работать как коллективно, так и индивидуально.

Когда вернётся в строй Брэндон Козун? Когда увидим Брэндона, сложно сказать, у него травма верхней части тела, он вне игры на длительное время. Надеемся, в этом сезоне он ещё сыграет — это наша цель. Конечно, вы правы, его не хватало. Брэндон – опытный игрок, мастеровитый. Играет со своим собственным характером, всегда готов помочь в таких играх, с другой стороны, есть возможность у других ребят. Например, Вадим Мороз сегодня показал хорошую игру против топ-команды лиги, хорошая работа с его стороны», — цитирует Вудкрофта сайт ЦСКА.

После поражения минчане остались на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.