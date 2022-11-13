Главный тренер минского «Динамо» назвал причины провального второго периода в матче с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от ЦСКА (5:8), назвал причины провального второго периода, в котором минчане пропустили шесть шайб, и рассказал о состоянии Брэндона Козуна.
«В целом мы команда, которая готова добиться успеха и которая готова контролировать игру, первый период тому подтверждение. Мы действовали хорошо, и забросили, и справлялись в меньшинстве. Во втором периоде сами себе создали проблемы, было много удалений, действовали недисциплинированно, из-за этого приходилось тратить много энергии, отрабатывая в меньшинстве. ЦСКА же реализовал свои моменты. В третьем периоде вернулись, боролись, старались улучшить свою игру, в целом кое-что получалось, но в итоге нет нужного результата, нам следует улучшать игру в разных компонентах, чтобы обыгрывать такие команды, как ЦСКА. Мы это знаем, и надо будет работать как коллективно, так и индивидуально.
Когда вернётся в строй Брэндон Козун? Когда увидим Брэндона, сложно сказать, у него травма верхней части тела, он вне игры на длительное время. Надеемся, в этом сезоне он ещё сыграет — это наша цель. Конечно, вы правы, его не хватало. Брэндон – опытный игрок, мастеровитый. Играет со своим собственным характером, всегда готов помочь в таких играх, с другой стороны, есть возможность у других ребят. Например, Вадим Мороз сегодня показал хорошую игру против топ-команды лиги, хорошая работа с его стороны», — цитирует Вудкрофта сайт ЦСКА.
После поражения минчане остались на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.
- 13 ноября 2022
-
21:53
-
21:40
-
21:25
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:48
-
20:18
-
20:07
-
19:54
-
19:49
-
19:44
-
19:32
-
19:27
-
19:23
-
19:14
-
18:56
-
18:47
-
18:18
-
17:31
-
16:49
-
16:38
-
16:30
-
16:23
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:24
-
14:39
-
14:15
-
14:00