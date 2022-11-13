Нападающий «Авангарда» Дергачёв: после ухода Рябыкина совместили две системы

Нападающий «Авангарда» Александр Дергачёв прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:3) и отметил, что изменилось после ухода Дмитрия Рябыкина.

«Сложный календарь, третий выезд подряд, да ещё и в Казань. Сил хватало? Пока что, наверное, это самый тяжёлый выезд. Соперник хороший, так что сил и эмоций хватало, тут никого особо заряжать не надо. Как готовились? Явных изменений не было по сравнению с домашними играми. Все ждали этих матчей – всё-таки прямые конкуренты.

Что скажу по игре? Пятиминутное удаление вывело из равновесия. Игра была ровная, а после удаления «Ак Барс» забрал инициативу. Мы «пережили» второй период. Понимали, что были ребята, которые в меньшинстве не играют. Полетели активно и вытащили игру. Даже когда проигрывали в одну шайбу – не было упаднического настроения. В раздевалке нет проблем. Тренеры заводят. Так что на эмоциях вышли и нашли свои моменты.

Ключевой момент матча? Сложно сказать. Третья шайба? Не без доли везения получилось, но везёт тому, кто везёт. Когда сравниваешь, есть чувство, что забьём ещё одну и победим.

Что изменил Михаил Кравец после ухода Дмитрия Рябыкина? В каждом интервью говорят, что стало больше акцента на контроле шайбы. Чуть поменялась тактика. Что-то осталось с предыдущей системы. Совместили две системы. Может, с «Ак Барсом» не так был заметен акцент на контроле – много борьбы, стыков, никто не хочет уступать. А так, стараемся дорожить шайбой», — сказал Дергачёв в интервью Metaratings.

Омский «Авангард» после 30 игр набрал 35 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующую встречу «ястребы» проведут дома с хоккейным клубом «Сочи» 17 ноября.