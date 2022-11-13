Форвард «Ак Барса» Сафонов: устали уже проигрывать, не учимся на своих ошибках

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) и рассказал, что нужно делать, чтобы переломить неудачную серию клуба.
«Пропустили два быстрых гола. Было неожиданно? Если смотреть последние игры, то это было ожидаемо. В принципе, неплохо начали первый период. Как-то пропустили, опять смотрю на счёт, опять первыми пропустили. Играли-то неплохо.
Мифтахова сразу же заменили на Билялова. Можно сказать, что Амиру не помогли? Да мы в каждой игре не помогаем. Если голы нам с пятака не забивают. Это командная игра в первую очередь. Нельзя говорить, что где-то вратарь ошибся, где-то мы. Все по чуть-чуть ошибаемся и «привозим» голы.
После 0:2, может, Знарок что-то сказал или взрослые игроки? Паники не было? Да какая паника? Если паниковать, то ничего не будет. Надо, как я сказал ранее, верить в свои силы, в своих партнёров, в ребят, с которыми мы сидим в одной раздевалке.
За счёт чего забили три шайбы подряд и перевернули ход матча? Потому что не надо переламывать. Надо сначала нам две забить, а потом смотреть, как команда противника будет переламывать этот матч. Поэтому пока не учимся на своих ошибках.
Какой позитив от матча? Мы в этом году в историю вписываем себя. К сожалению, с нехорошей стороны. Можно выделить, что всё-таки отыгрались с 0:2.
Злые уже, заведённые сами на себя? Устали уже проигрывать, если честно. Чуть-чуть, там-сям, вроде и отыгрываемся, но надо из себя всё выжимать», — приводит слова Сафонова Metaratings.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт 17 ноября дома со СКА. Казанский клуб после 29 сыгранных матчей набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
- 13 ноября 2022
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