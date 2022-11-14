Подколзин подрался с игроком «Бостона» и получил травму. Василий не смог продолжить матч

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:1.
В середине первой двадцатиминутки 21-летний российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин попал под силовой приём 25-летнего канадского форварда «Брюинз» Эй Джей Грира, в результате чего их столкновение переросло в драку. В ходе выяснения отношений на кулаках хоккеист «Кэнакс» получил травму, из-за чего не сумеет продолжить встречу. При этом оба игрока также получили большой пятиминутный штраф за драку.
В нынешнем сезоне Подколзин принял участие в 15 встречах за «Ванкувер», в которых отметился тремя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «-3».
Миллионы для русских. Зарплаты наших звёзд в НХЛ.
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