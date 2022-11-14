Рейтинг тренеров КХЛ: невероятный Тамбиев — лидер, Знарок скатился на предпоследнее место
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. В рейтинге на этой неделе не принимает участия новый тренер «Спартака» Игорь Гришин, под чьим руководством красно-белые ещё не провели ни одного матча.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (3).
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|2 (6).
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|3 (1).
|Роман Ротенберг
|СКА
|4 (9).
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|5 (10).
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|6 (11).
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|7 (2).
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|8 (4).
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|9 (5).
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|10 (8).
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|11 (7).
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|12 (19).
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|13 (12).
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|14 (15).
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|15 (14).
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
|16 (22).
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
|17 (16).
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|18 (20).
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|19 (21).
|Сергей Светлов
|ХК «Сочи»
|20 (13).
|Олег Знарок
|«Ак Барс»
|21 (18).
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
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