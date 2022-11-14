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Рейтинг тренеров КХЛ: невероятный Тамбиев — лидер, Знарок скатился на предпоследнее место

Рейтинг тренеров КХЛ: невероятный Тамбиев — лидер, Знарок скатился на предпоследнее место
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. В рейтинге на этой неделе не принимает участия новый тренер «Спартака» Игорь Гришин, под чьим руководством красно-белые ещё не провели ни одного матча.

МестоТренерКлуб
1 (3).Леонид Тамбиев«Адмирал»
2 (6).Михаил Кравец«Авангард»
3 (1).Роман РотенбергСКА
4 (9).Андрей Мартемьянов«Сибирь»
5 (10).Николай Заварухин«Автомобилист»
6 (11).Игорь Ларионов«Торпедо»
7 (2).Игорь Никитин«Локомотив»
8 (4).Сергей ФёдоровЦСКА
9 (5).Виктор Козлов«Салават Юлаев»
10 (8).Илья Воробьёв«Металлург»
11 (7).Алексей Кудашов«Динамо» М
12 (19).Вадим Епанчинцев«Амур»
13 (12).Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
14 (15).Вячеслав Буцаев«Витязь»
15 (14).Грег Айрленд«Куньлунь»
16 (22).Андрей Скабелка«Барыс»
17 (16).Анвар Гатиятулин«Трактор»
18 (20).Андрей Разин«Северсталь»
19 (21).Сергей СветловХК «Сочи»
20 (13).Олег Знарок«Ак Барс»
21 (18).Олег Леонтьев«Нефтехимик»
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