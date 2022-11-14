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Грир спрятался за судью, избежав драки с Шенном. Перед этим он послал в нокдаун Подколзина

Грир спрятался за судью, избежав драки с Шенном. Перед этим он послал в нокдаун Подколзина
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Канадский нападающий «Бостон Брюинз» Эй Джей Грир отказался драться с защитником «Ванкувер Кэнакс» Люком Шенном.

В одном из эпизодов встречи 33-летний канадский хоккеист «косаток» предложил 25-летнему форварду «мишек» скинуть краги, однако тот заехал за рефери встречи и не принял приглашения. В середине первого периода Грир уже поучаствовал в драке — с 21-летним российским нападающим «Ванкувера» Василием Подколзиным. Сначала форвард «косаток» попал под силовой приём игрока «Бостона», после чего они подрались. В ходе выяснения отношений на кулаках хоккеист «Кэнакс» получил травму, из-за чего не сумеет продолжить встречу. При этом оба хоккеиста также получили по большому пятиминутному штрафу за драку.

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