Нападающий «Вашингтона» Кузнецов рассказал, почему решил не возвращаться в Россию летом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему решил летом остаться в США.

«Да, я остался здесь. Хотел, чтобы дети английский подучили. Да и вообще здесь намного комфортнее тренироваться, готовиться. Потому что в Челябинск приезжаешь — туда, сюда сходи. Вот и лето пролетает.

У нас ещё ребёнку паспорт продлить нужно. Думали — уехать, а у дочери паспорта не было. Просроченный. Это всё ещё два месяца заняло, чтобы паспорт вернуть. К концу уже как-то плюнули, думаем: ладно, здесь останемся. Тем более в прошлом году много здесь был, готовился и довольно-таки хорошо себя в сезоне чувствовал. Это тоже немаловажный фактор.

Мне ещё нравится здесь наш дом, лес. По улице ходишь: никто, в принципе, не знает. Спокойно. Отдыхаешь летом от всего этого. В Челябинск летом приедешь — тяжеловато немножко. Неважно, как скучаешь по всем. Хорошо, что родители в конце года были. На лето никто не приезжал, они в конце сезона приезжали до мая и потом улетели», — сказал Кузнецов в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».