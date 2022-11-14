Агент защитника «Ак Барса» Юдина высказался о слухах про возможный обмен своего клиента
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы сразу нескольких хоккеистов «Ак Барса», в числе которых 27-летний защитник Дмитрий Юдин, высказался о слухах про возможный обмен своего клиента.
«От руководства «Ак Барса» я никогда ничего не слышал относительно возможного ухода или обмена защитника Дмитрия Юдина, о котором пишут в прессе. В принципе, на днях я буду в Казани, и тогда появится более полная информация про игроков, чьи интересы в клубе мы представляем», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 22 встречах, в которых отдал одну результативную передачу при общем показателе полезности «+1».
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