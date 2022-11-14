«Авангард» — лучше, чем при Хартли, «Ак Барс» издевается над фанатами. Что творится в КХЛ

Воскресенье в КХЛ выдалось богатым на интересные события. «Ак Барс» и «Авангард» выдали шикарный матч, давший много пищи для размышлений, а СКА и «Северсталь» произвели любопытный, но в целом бессмысленный обмен.

Кошмар «Ак Барса» продолжается. Команда неуправляема, но в Казани до конца будут верить в Знарка

«Думаю, что «чёрный октябрь» закончился», — заявил форвард «Ак Барса» Артём Лукоянов после победы над «Нефтехимиком» в предпоследний день второго осеннего месяца. Тогда казанцы переиграли соседей по республике в основное время, но с тех пор повторить подобный трюк хотя бы раз «Ак Барсу» так и не удаётся. По чистым победам Казань в КХЛ опережает только ХК «Сочи», а ноябрь для подопечных Олега Знарка пока раскрашивается в такие же «чёрные» цвета.

У провального и беспросветного «Ак Барса» образца этой осени множество проблем, но главная состоит в том, что команда совершенно неуправляема. Ещё после знаменитого интервью Радулова стало понятно, что Олег Знарок пустил всё на самотёк, доверившись игрокам и помощникам. Вот только звёздные, но возрастные лидеры «Ак Барса» не могут или не хотят тащить на себе команду, а более молодым парням не хватает тренерской руки. За тактику в нынешней Казани отвечает Юрий Бабенко, и если судить по отзывам из команды, да и по картинке в телевизоре, периодически выхватывающей помощника Знарка с планшеткой в руках, то можно заметить, что слова и действия Бабенко не вызывают не только доверия, но и банального уважения со стороны игроков. Это вам далеко не Харийс Витолиньш, вытаскивавший предыдущие проекты Знарка к золотым вершинам.

А что же сам Олег Валерьевич, известный как мощный мотиватор? Кажется, Знарок попросту выгорел. Он уже не способен заставить подопечных биться хотя бы за свою честь, не может заставить Шипачёва, Воронкова, Галимова и прочих банально перестать позориться. Он скинул управление командой на несправляющийся с этой функцией штаб, он не признаёт, что сегодняшний «Ак Барс» просто не понимает, в какой хоккей играть, не хочет видеть системных ошибок, перекладывая ответственность за них на игроков.

Олег Знарок и Юрий Бабенко на тренерском мостике «Ак Барса» Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Думаю, это не тот Знарок, за которого в своё время реально шли в бой подопечные. Не тот Знарок, которого сейчас защищает Михаил Мальцев. Олег Валерьевич, кажется, устал, но признаться сейчас в этом ему невозможно. Равно как практически невозможно и уволить Знарка со стороны руководства «Ак Барса», ведь это будет противоречить казанским традициям. Да ведь и как не дать такому тренеру поработать в плей-офф? В общем, замкнутый круг для главной команды Татарстана.

Ну а страдают, конечно, болельщики. Они переживают за команду, а та буквально издевается над ними. А как ещё иначе назвать ситуацию, когда изо дня в день тот же Бабенко и хоккеисты с утра говорят об исправлении ошибок, об акценте на сильный первый период, а вечером «Ак Барс» выходит на лёд и вновь и вновь проваливает стартовый отрезок. Как такое возможно, что команда после якобы серьёзного разговора выходит на лёд пустой, аморфной, медленной и в очередной раз напарывается на старые грабли?

А третьи периоды? Они обычно являлись гордостью Олега Знарка, но вчера «Авангард» просто сожрал казанцев в этом отрезке. И вывод тут простой: это не столько «Ак Барс» хорошо проводит третьи периоды, сколько соперник казанцев, обычно ведущий в счёте после второго перерыва, начинает играть осторожнее и где-то «от печки».

В игре с Омском, правда, у «Ак Барса» был всплеск во втором периоде, когда казанцы хоть и примитивно, но мощно давили «ястребов» — и в конце концов смогли не только отыграться, но и выйти вперёд. Однако после перерыва этот порыв улетучился, просто потому что «Авангард» отдышался и смог сыграть системно и правильно. «Ак Барс» же погрузился в атмосферу уже привычной анархии и раздрая и допустил те ошибки, за которые соперник его наказал.

Игроки «Ак Барса» Фото: Коркка Александр, photo.khl.ru

Кошмарный сезон для «Ак Барса» продолжается, и я пока даже не вижу какого-то выхода из ситуации. Знарок не изменится, хоккеисты без системы не смогут давать стабильный результат, а на революцию по ходу сезона в Казани вряд ли решатся. Если только, например, не окажется под вопросом участие команды в плей-офф. Но очки «Ак Барс» за счёт ничьих в основное время худо-бедно собирает, так что, похоже, надежда на долгожданный прорыв Знарка и казанских звёзд будет теплиться в столице Татарстана до самого конца.

«Авангард» сейчас играет так, как не действовал даже при Хартли. Кравец приятно удивляет, но самое сложное впереди

«Авангард» при Михаиле Кравеце набрал невероятный ход. В последних десяти матчах «ястребы» одержали девять побед (и один раз уступили в овертайме), а со сложнейшего выезда по маршруту Магнитогорск – Уфа – Казань привезли максимальное количество очков. Интересно, что во всех этих трёх матчах Омск дожимал очень сильных соперников в третьих периодах. И можно сказать, что так солидно и уверенно в концовках топовых гостевых игр «Авангард» не играл даже при Хартли. Там либо омичи решали все проблемы в первой половине матча, а затем уже играли по счёту, либо, как правило, проигрывали. Сейчас же «ястребы» вытаскивают матчи на характере и каком-то невероятном сочетании правильной и красивой игры. И пока Кравец как будто проявляет бóльшую тактическую гибкость, чем великий канадский специалист.

Михаил Кравец Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

Ещё одно отличие Михаила Григорьевича от Хартли, которое пока срабатывает – это дружелюбная и позитивная атмосфера в команде. Если Боба, державшего коллектив в ежовых рукавицах, все уважали, но побаивались, то Кравец пока выглядит лучшим другом хоккеистов. Старшим другом, который пришёл в трудный момент, успокоил и направил на истинный путь. При новом тренере, который на следующей неделе, наконец, избавится от приставки «и.о.», «Авангард» заиграл в тот хоккей, под который и был собран этот состав: комбинационная игра в пас, контроль шайбы, стеночки-забегания, выход из зоны через партнёра, второй темп в нападении от защитников. Это та игра, в которой наилучшим образом раскрываются лучшие качества креативных форвардов омичей, оттого так расцвели за последний месяц Буше и Ткачёв, но «Авангард» сейчас силён не только своим ведущим суперзвеном. Пришли в себя провалившие старт регулярки Грицюк и Бродхёрст, в нужное русло направляется энергия Толчинского, и даже Брюквин, смотревшийся ещё в прошлом сезоне инородным телом в команде, прямо сейчас отлично вписывается в игру, смелее идёт в обводку, чаще бросает и уже забивает важные голы.

Но ведь прорыв «Авангарда» — это не только про атаку. «Ястребы» стали намного грамотнее и умнее действовать и в своей зоне, и в средней, ушли грубейшие провалы и детские ошибки — визитная карточка омичей в сентябре-октябре. Тут, вероятно, помогло укрепление тренерского штаба Вячеславом Уваевым и Александром Свитовым. С тех пор как оба специалиста приступили к работе с командой, «Авангард» ещё ни разу не ушёл со льда без набранных очков и выдал мощную серию побед, закрепившую Омск в зоне плей-офф.

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Словом, «Авангард» сейчас переживает идеальный период (особенно на фоне худшего в истории старта сезона), но нет сомнений, что все «овраги» у Михаила Кравеца, никогда ранее не возглавлявшего топ-клуб, ещё впереди. Будет любопытно понаблюдать, как с ними справится тренер, принявший сейчас главный вызов в своей карьере. При этом для «Авангарда» по-прежнему остаётся актуальным вопрос усиления состава. Явно не помешает «ястребам» количественное укрепление в защиту, но главная проблемная позиция – это вратарь. Василий Демченко показывает колоссальный прогресс по ходу сезона, и в него верит команда, но за спиной у него после травмы Станислава Галимова остался только совсем молодой Андрей Мишуров. Даже по последним матчам видно, что Демченко, просидевший последние два сезона на скамейке, устал, «наелся» и нуждается в передышке. Но пока генменеджер «Авангарда» Алексей Волков продолжает поиски голкипера в Европе, Демченко придётся тащить в одиночку. Хотя, например, на домашний матч с «Сочи» напрашивается появление в омских воротах героя серии буллитов в Уфе Мишурова.

СКА назначил Самонова виновником провального выезда. С Подъяпольским точно будет не хуже, но достаточно ли этого Питеру?

Про подробности достаточно громкой по нынешним временам сделки вы сегодня ещё прочитаете на «Чемпионате», но прямо сейчас хочется отметить её некоторые особенности. Очевидно, что в СКА назначили Александра Самонова главным виновником провального восточного выезда. Решение обменять вратаря сейчас – импульсивное, и оно противоречит грамотной политике управления клубом, которую до сих пор выстраивал Роман Ротенберг. Неужели первые же трудности вывели главного человека в СКА из душевного равновесия? Если так, то это плохой сигнал для команды.

Но в целом с Самоновым всё было давно понятно. Его в своё время таким же импульсивным решением выдернули в СКА из «Витязя», где он мощно начал сезон, но на дистанции Александр показал, что никаким голкипером топ-уровня не является. Прошлый сезон он вообще провалил вдрызг и весной остался в Петербурге только из-за скудности вратарского рынка, а также отъезда из Северной столицы других голкиперов, включая молодого Аскарова.

Сейчас Роман Ротенберг меняет Самонова на Владислава Подъяпольского. Усиление? Не уверен. Конечно, воспитанник новокузнецкой вратарской школы создал себе определённую репутацию в «Северстали», это очень крепкий голкипер, но ведь именно нынешний сезон для него получается худшим в Череповце. Если Самонова СКА забирал из «Витязя» на пике, то Подъяпольского привозит на некоем спаде, в природе которого ещё нужно разобраться.

Владислав Подъяпольский Фото: Коркка Александр, photo.khl.ru

У Подъяпольского уже был опыт игры в топ-клубе: в сезоне-2018/2019 Владислав играл за «Ак Барс» и вместе со всей казанской командой тогда оглушительно провалился в плей-офф. Поэтому сейчас и кажется, что Подъяпольский – это несерьёзный вариант для первого номера в ворота топ-клуба. Впрочем, он точно не будет хуже Самонова, а на реальное усиление важнейшего рубежа у армейцев ещё есть время до дедлайна и куча свободных легионерских вакансий.