«Ничушкин тоже много не забивал». Форвард «Трактора» — о нуле голов в сезоне КХЛ

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный после поражения от «Амура» (0:2) рассказал о своей безголевой серии, которая составляет 30 матчей.

«Не могу забить уже 30 матчей? Было две штанги [в матче]. Дайте мне сто шайб, я так больше не попаду! Получилось от штанги к штанге. Валера Ничушкин тоже много не забивал. Женя Кузнецов говорил, что от него собаки на улице отворачивались. Так что это нужно перебороть. У меня такой этап в жизни. Но после чёрной полосы всегда идёт белая, надо работать, делать правильные выводы, и всё будет хорошо», — сказал Тертышный в интервью «РБ Спорт».

24-летний форвард в текущем сезоне провёл за челябинский клуб 30 матчей и отметился 10 результативными передачами. Последний раз Тертышный забивал в плей-офф сезона-2021/2022 7 апреля 2022 года в матче с «Металлургом» (1:2).