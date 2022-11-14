Кудашов — о резкой смене тренировочного процесса: «Динамо» играет на опережение

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (2:3 Б) и рассказал о смене в тренировочном процессе бело-голубых.

«Думаю, что игра в первую очередь понравилась зрителям. Сегодня всё было в игре. У нас было плохое начало, робкое немного, и удаления. Одно и то же у нас – удаления, удаления, удаления. А потом мы выправили и контролировали игру, создали достаточно моментов, но пока не можем забить. Удача отворачивается, а её надо заслужить.

Что сподвигло перейти к увеличению нагрузок в тренировочном процессе, хотя в начале сезона говорили о том, что тренироваться практически некогда? Вы знаете, команда – это живой организм. Ты смотришь, кто в каком состоянии находится, видишь, где просаживается, где наоборот – есть свежесть. И понимаешь, что надо не ждать чего-то большего, а нужно действовать на опережение. Поэтому я и принял такое решение.

В реализации моментов не хватило хорошего физического состояния? Вы знаете, я по-другому здесь немного скажу. Я, наоборот, вижу, что команда начинает набирать. Да, возможно, что на данный момент всё так и есть. Где-то есть некоторый элемент неуверенности, и надо просто успокоиться, а ребята торопятся и не всегда действуют хладнокровно. Но не забывайте о том, что у нас много молодёжи, которая только начинает проходить через эти ситуации. Она очень старается, и надо отдать ей должное. Но иногда нужно делать такие тренировочные циклы, потому что дальше будет легче.

Когда вернёмся на оптимальный уровень? Здесь нельзя говорить только об одном физическом состоянии, потому что оно абсолютно нормальное. Я смотрел сегодня игровое время – ребята спокойно играли по 22 минуты и доминировали в конце игры по движению. Но вы посмотрите – у нас чуть-чуть проредился состав. Когда начнут возвращаться игроки, думаю, что всё стабилизируется и будет нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» после поражения занимает пятое место в таблице Западной конференции, имея в активе 37 очков после 30 матчей.