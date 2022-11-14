Главный тренер «Динамо» высказался о большой проблеме команды с буллитными сериями

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Спартака» (2:3 Б) рассказал, что у бело-голубых имеются проблемы с буллитными сериями.

«Есть ли сильное разочарование от постоянных поражений по буллитам, которых не будет в плей-офф? Интересный вопрос о плей-офф, но мы пока смотрим на сегодняшний день. Конечно, нам хотелось выиграть эту игру. Хотелось бы, чтобы и нам не забивали четыре гола, и чтобы мы больше забивали. То, что буллитов не будет в плей-офф, так до него ещё далеко. Пока мы набираем очки. Задача-то какая стоит? Попасть сначала в плей-офф, а для этого нужны очки.

Насколько сильно мы тренируем буллиты? Это не то упражнение, на котором можно сказать, что ты бросаешь сюда, а ты ловишь так. Здесь проявляется мастерство игроков и мастерство вратарей. Бывало, что говоришь вратарям, что надо ловить так, а игрокам, что нужно бросать вот так. Но у нас есть аналитический центр, который делает полную раскладку по буллитмейстерам соперника. Поэтому вратари в принципе подготовлены и знают многие вещи, но игроки соперника тоже всё понимают, они тоже смотрят наших вратарей и также принимают решения.

Натаскать одного вратаря на буллиты? Давайте так – сегодня на тренировке мы проделали буллиты и игроки реализовали только две попытки из 15. Поэтому, понимаете… Как вот тут угадаешь или не угадаешь? Это делается постоянно, и перед игрой мы смотрим, кто и как должен это делать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Адмиралом» 17 ноября.