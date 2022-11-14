Матч «Витязь» — «Нефтехимик» стал 10-м в истории КХЛ, где два игрока оформили хет-трики

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал на своём льду «Нефтехимик». Победу со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1) одержали гости.
В этом матче форвард «Витязя» Кирилл Рассказов и нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин оформили по хет-трику каждый.
Эта игра стала 10-й в истории КХЛ, когда два разных игрока забивали по три шайбы, сообщает пресс-служба лиги.
До этого такими достижениями отмечались следующие игроки:
1. «Нефтехимик – «Лада» – 9:2 (30.11.2009) / Никлас Перссон, Максим Якуценя (оформил покер).
2. «Сибирь – «Барыс» – 4:3 ОТ (08.12.2011) / Владимир Тарасенко – Брэндон Боченски.
3. «Барыс» – «Салават Юлаев» – 5:4 (04.09.2014) / Найджел Доус – Антти Пильстрём.
4. ЦСКА – «Слован» – 12:0 (11.02.2015) / Игорь Григоренко, Александр Радулов.
5. «Металлург» – «Куньлунь РС» – 8:2 (02.03.2017) / Данис Зарипов, Ян Коварж.
6. «Барыс» – «Металлург» Мг – 3:5 (13.03.2017) / Дастин Бойд – Данис Зарипов.
7. «Куньлунь РС» – «Йокерит» – 3:5 (13.01.2019) / Дрю Шор – Сакари Маннинен.
8. «Динамо» Р – «Йокерит» — 0:7 (06.01.2020) / Никлас Йенсен, Петер Регин.
9. «Салават Юлаев» – СКА – 4:5 ОТ (15.02.2020) / Никита Сошников – Василий Токранов.
- 14 ноября 2022
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