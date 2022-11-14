Кислицын: для российского хоккея это исторический день, которого больше не будет

Дебютант «Нефтехимика» вратарь Антон Кислицын поделился эмоциями после победы над «Витязем» (5:4).
«О том, что я сегодня буду играть, мне сказали вчера вечером на тренировке. С того времени головой готовился к матчу, прокручивал игровые ситуации. Спокойно готовился. Волнение небольшое появилось, когда пришли на арену. Быстрее бы уже игра началась, вбросили шайбу, а то предстартовое волнение — оно самое такое…
Хотя бы месяц тому назад мог бы представить себе, что вообще такое может произойти? Я катался два-три раза в неделю. Месяц назад я собирался ехать играть за команду «Тимерхан» в Казань, а вот попал в Балашиху. Я не буду скромничать — это исторический день для российского хоккея, потому что такого больше не будет.
Что скажу по игре? Я начал нервно, коряво, не чувствовал себя комфортно. Более-менее начал себя ощущать, когда мы выстояли «три на пять». Я подвигался, почувствовал игру, игроков, соперников. На самом деле я сыграл средне. Были моменты, в которых я мог действовать лучше. А по команде скажу, что мы проиграли пятак. Три гола были с пятака, но это я должен был выручать. Это бесспорно. Нападение сегодня здорово действовало. В третьем периоде я только вначале поработал, а потом стоял и смотрел игру. Классные эмоции! Пашка Порядин вытащил игру!
Как вернулись вратарские навыки? Как уже говорил, начал я коряво. На тренировках всё равно нет таких упражнений, приближенных к игре, с накалом и движением. Там в основном броски «один в ноль», «два в одного», а игровые ситуации не создать на тренировках.
Сегодня благодаря дебюту и победе раздевалка была особенной? Да! Эмоции просто огонь! Эмоции были примерно те же, когда в составе «Ижстали» в финал ВХЛ выходил. Пацаны этой победой пробили два выходных. Зарядиться эмоциями на следующие матчи. Была череда поражений, и видно было, что глазки немного потухшие, эмоций нет, их надо доставать, и тут такой всплеск эмоций. Думаю, дальше у нас всё будет классно!» — приводит слова Кислицына телеграм-канал «Нефтехимика».
Нижнекамский клуб подписал тренера вратарей МХК «Реактор» 7 ноября из-за проблем с голкиперами клуба.
- 14 ноября 2022
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