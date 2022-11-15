Хенрик Седин пошутил, что без брата Даниэля забил бы гораздо больше голов в НХЛ

Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин пошутил, что если бы он не играл в одном звене со своим братом Даниэлем Седином, то забивал бы значительно больше голов.
«За свою карьеру я пропустил 30 игр, и результативность Даниэля снижалась в это время. В 2010 году Даниэль пропустил 20 игр из-за сотрясения мозга, и за это время я забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач. С Даниэлем я едва забивал 20 голов за сезон, а без него я забрасывал бы минимум 45 шайб за год», — цитирует Хенрика Седин официальный сайт НХЛ.
Братья выступали за «Ванкувер» на протяжении всей карьеры в НХЛ с 2000 по 2018 год. Хенрик за карьеру в НХЛ набрал 1070 (240+830) очков за 1330 игр в регулярных чемпионатах, Даниэль провёл 1306 игр в регулярке НХЛ и набрал 1041 (393+648) очко.
Лучшим результатом по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате НХЛ у Хенрика было 29 шайб в сезоне-2009/2010, у Даниэля рекорд по шайбам в регулярке равняется 41-му в сезоне-2010/2011. Минувшим летом оба хоккеиста были включены в Зал славы НХЛ.
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