Терещенко: в КХЛ центральных нападающих просто нет! Где Шипачёв? Нет его

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко выразил мнение, что в КХЛ имеется большой дефицит качественных центральных нападающих и защитников, а также посетовал на плохую работу в клубах лиги для решения этой проблемы.
«В нашей лиге проблема с защитниками и центральными нападающими. Центральных нападающих просто нет! С ними со всеми надо работать. Посмотрите на «Торпедо». Антон Сизов в прошлом сезоне был никому не нужен, а сейчас один из лучших. Просто с человеком работают! Кручинин не был нужен и также один из лучших. О чём здесь говорить?
Посмотрите как играет «Авангард». Но у них на всю команду только один центральный нападающий — Корбан Найт. Больше там нет центральных, которые умеют играть в хоккей. Вы сейчас вообще видите, как играют Толчинский и Грицюк?
Тот же «Ак Барс», где, кроме Радулова, никто не играет. Они всех собак на Сашу спустили. Где Шипачёв? Нет его! Рашевский сейчас в «Динамо» играет не так ярко, чем в тройке с Линдбергом, который умел выступать везде, потому что это игрок. Как Ларионов играет в «Торпедо», а он был вообще никому не нужен. Вот это обучение и развитие игроков», — цитирует Терещенко Legalbet.
Отметим, что Терещенко играл на позиции центрального нападающего. Ранее экс-нападающий высказывался о низком уровне игры в КХЛ и сравнивал его с НХЛ. Также Терещенко заявлял, что идея создания КХЛ изначально была обречена на провал.
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