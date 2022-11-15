Мирошниченко забил за «Омских Ястребов» в четвёртом матче подряд

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного сезона Молодёжной хоккейной лиги. Местный «Ирбис» принимает «Омских Ястребов». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

Первую шайбу в матче забросил форвард омичей Иван Мирошниченко. 18-летний нападающий забивает в четвёртом матче подряд.

Напомним, в марте у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня он закончил курс лечения и вернулся к тренировкам в середине октября.

«Омские Ястребы» после 20 матчей набрали 32 очка и занимают второе место в турнирной таблице «Золотого» дивизиона Восточной конференции МХЛ. «Ирбис» с 16 очками занимает последнее, девятое место в таблице «Золотого» дивизиона Востока.