Защитник «Амура» Йордан оштрафован за симуляцию в матче с «Трактором»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение оштрафовать защитника «Амура» Михала Йордана за симуляцию в матче с «Трактором» (2:0), сообщается на сайте лиги.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Амура» Михала Йордана наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Михал Йордан в текущем сезоне КХЛ провёл за хабаровский клуб 18 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-5».
Следующий матч «Амур» проведёт с «Трактором» дома 16 ноября.
- 15 ноября 2022
-
19:55
-
19:51
-
19:41
-
19:27
-
19:19
-
19:08
-
19:04
-
18:46
-
18:05
-
17:41
-
17:24
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:41
-
16:35
-
16:26
-
16:07
-
15:32
-
15:03
-
14:27
-
13:48
-
13:30
-
12:59
-
12:32
-
12:00
-
11:38
-
11:05
-
10:49
-
10:25
-
09:47
-
09:36
-
09:30
-
09:07
-
09:00