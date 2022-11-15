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Защитник «Амура» Йордан оштрафован за симуляцию в матче с «Трактором»

Защитник «Амура» Йордан оштрафован за симуляцию в матче с «Трактором»
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение оштрафовать защитника «Амура» Михала Йордана за симуляцию в матче с «Трактором» (2:0), сообщается на сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Амура» Михала Йордана наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Михал Йордан в текущем сезоне КХЛ провёл за хабаровский клуб 18 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-5».

Следующий матч «Амур» проведёт с «Трактором» дома 16 ноября.

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