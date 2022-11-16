В «Сан-Хосе» готовы выслушать предложения по Карлссону. У него 22 очка в 17 играх

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир высказался о возможности обмена 32-летнего шведского защитника Эрика Карлссона, который является лучшим бомбардиром НХЛ этого сезона среди защитников.
«Я готов выслушать предложения, но в конце концов, многое будет зависеть от Эрика. У него есть запрет на обмен без его согласия, поэтому он имеет полный контроль в этом вопросе. Я знаю, что сейчас он счастлив в клубе, как и его семья. Мы в восторге от его игры в этом сезоне», — приводит слова Грира пресс-служба лиги на официальном сайте.
Отметим, что в 17 встречах текущего сезона НХЛ Карлссон набрал 22 (10+12) очка. Эрик является лучшим бомбардиром среди защитников и восьмым по результативности среди всех игроков лиги.
Напомним, летом 2019 года Эрик подписал восьмилетний контракт с «Сан-Хосе» на общую сумму в $ 92 млн ($ 11,5 млн в год).
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