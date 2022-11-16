Голевой пас Евгения Малкина не помог «Питтсбургу» переиграть «Торонто»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.
Счёт открыл на 13-й минуте Джон Таварес из команды победителей. Через две минуты Митчелл Марнер удвоил преимущество гостей. А на 21-й минуте ещё забил и Майкл Бантинг. Но спустя 40 секунд Рикард Ракелль смог отыграть одну шайбу с передачи российского нападающего Евгения Малкина. А ещё через две минуты отставание до минимума сократил Сидни Кросби. Но на 40-й минуте в матче забил снова Бантинг. А точку в матче поставил Вильям Нюландер на 58-й минуте.
Малкин заработал коэффициент полезности «+1». Он отыграл на льду 18 минут и 14 секунд.
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