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Голевой пас Евгения Малкина не помог «Питтсбургу» переиграть «Торонто»

Голевой пас Евгения Малкина не помог «Питтсбургу» переиграть «Торонто»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

Счёт открыл на 13-й минуте Джон Таварес из команды победителей. Через две минуты Митчелл Марнер удвоил преимущество гостей. А на 21-й минуте ещё забил и Майкл Бантинг. Но спустя 40 секунд Рикард Ракелль смог отыграть одну шайбу с передачи российского нападающего Евгения Малкина. А ещё через две минуты отставание до минимума сократил Сидни Кросби. Но на 40-й минуте в матче забил снова Бантинг. А точку в матче поставил Вильям Нюландер на 58-й минуте.

Малкин заработал коэффициент полезности «+1». Он отыграл на льду 18 минут и 14 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Бенн, Керфут) – 12:04 (5x5)   0:2 Марнер (Райлли, Таварес) – 15:04 (5x5)   0:3 Бантинг (Мэттьюс, Нюландер) – 20:11 (5x5)   1:3 Ракелль (Цукер, Малкин) – 20:54 (5x5)   2:3 Кросби – 22:38 (5x5)   2:4 Бантинг (Хольмберг, Мэттьюс) – 39:10 (5x5)   2:5 Нюландер (Бантинг, Райлли) – 57:37 (en)
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