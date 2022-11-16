Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стэмкос оформил 500-ю результативную передачу в НХЛ, больше только у одного игрока «Тампы»

Стэмкос оформил 500-ю результативную передачу в НХЛ, больше только у одного игрока «Тампы»
Комментарии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос отметился двумя очками, забив гол и отдав результативную передачу в овертайме. Таким образом, канадец добрался до отметки в 500 результативных передач за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат является вторым в истории «Тампа-Бэй», лидером по результативным передачам за флоридский клуб является нынешний тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи, на счету которого 588 ассистов.

Стэмкос провёл 938 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 989 (489+500) очков.

Новость по теме
«Тампа» взяла верх над «Далласом» благодаря голевым пасам Наместникова и Сергачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022