Стэмкос оформил 500-ю результативную передачу в НХЛ, больше только у одного игрока «Тампы»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос отметился двумя очками, забив гол и отдав результативную передачу в овертайме. Таким образом, канадец добрался до отметки в 500 результативных передач за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат является вторым в истории «Тампа-Бэй», лидером по результативным передачам за флоридский клуб является нынешний тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи, на счету которого 588 ассистов.

Стэмкос провёл 938 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 989 (489+500) очков.