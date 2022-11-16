Подколзин пропустил матч с «Баффало» из-за травмы лица, полученной в драке с Гриром

Сегодня в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало Сэйбрз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в результативном матче одержала команда гостей со счётом 5:4.

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин не принимал участия в матче из-за травмы лица. В прошлой игре с «Бостоном» россиянин подрался с нападающим Эй Джей Гриром, получил травму и покинул площадку. Сроки восстановления от повреждения неизвестны.



В нынешнем сезоне Подколзин принял участие в 15 встречах за «Ванкувер», в которых отметился тремя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «-3». В прошлом сезоне нападающий провёл 79 матчей за «косаток», в которых набрал 26 очков, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Сезон-2022/2023 станет для Подколзина вторым в НХЛ.