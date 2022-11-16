Экс-тренер «Ак Барса»: возможно, подписание легионеров встряхнуло бы казанский клуб

Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился мнением о возможном подписании легионера в состав казанского клуба.

«Не знаю, существуют в реальности там группировки или нет, но могу точно сказать: легионеры в данном случае – не панацея от всех бед. Ведь они такие же люди, как и наши ребята, со своими качествами, целями и задачами. Помню, в «Локомотиве» у нас иностранцы очень сильно мутили воду, а в том же «Ак Барсе» с этим, наоборот, всё было нормально. Так что легионер легионеру рознь. И я бы не стал утверждать, что ошибка казанского клуба именно в том, что он не взял в состав иностранцев.

Да, возможно, в данной ситуации подписание одного-двух легионеров стало бы какой-то встряской. Утверждать не могу, так как не нахожусь в коллективе. Но, во-первых, есть ли там ещё место под потолком зарплат, а во-вторых, кого можно найти в середине сезона, да еще и в такой непростой политической ситуации?» — цитирует Зубова Betonmobile.ru.

Казанский клуб после 29 сыгранных матчей набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» проиграл три матча подряд и 17 ноября примет на домашнем льду лидера чемпионата питерский СКА.