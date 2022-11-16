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«Трактор» в матче с «Амуром» прервал безголевую серию, длившуюся более четырёх часов

«Трактор» в матче с «Амуром» прервал безголевую серию, длившуюся более четырёх часов
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Трактором». Идёт второй период, счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

На 27-й минуте матча хоккеист «Трактора» Пётр Хохряков забросил шайбу и прервал безголевую серию челябинского клуба, длившуюся 247 минут и 15 секунд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2022, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
2 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Хохряков (Капустин) – 26:40 (5x5)   0:2 Альмквист (Тертышный, Калинин) – 27:06 (5x5)   1:2 Лапин (Педан) – 34:21 (5x5)   2:2 Барулин (Дрозг) – 39:18 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном аккаунте Континентальной хоккейной лиги в «Вконтакте».

Челябинский клуб забивал в матче с «Сибирью» 7 ноября на 19-й минуте 25-й секунде встречи. С тех пор «Трактор» последовательно потерпел три сухих поражения – дважды от «Адмирала» (0:3 и 0:1) и один раз от «Амура» (0:2). Примечательно, что в сегодняшнем матче с «Амуром» «Трактор» оформил вторую шайбу спустя всего 26 секунд после первой.

После 31 встречи регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб забросил 65 шайб.

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