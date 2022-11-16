Экс-форвард «Кэпиталз» Сёмин: Овечкин создал в Вашингтоне такой вид спорта, как хоккей

Бывший нападающий «Вашингтона» Александр Сёмин отметил, что российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин привил любовь к хоккею у жителей американской столицы.

«Вы сами понимаете, что Овечкин сделал для «Вашингтона» и для хоккея в городе вообще. Когда мы приходили в клуб, там в хоккейном смысле была разруха. Команда играла совсем не так ярко, как в последние 10–15 лет.



Саня создал в Вашингтоне такой вид спорта, как хоккей. Посещаемость была от 10 до 11 тысяч (зрителей), а с тех пор, как Саня начал играть, каждая игра — аншлаг. Не только он один, конечно, потому что хоккей — это командная игра. Но он делает так, чтобы хоккей любили в этом городе. Он привлекает зрителей на арену, бьёт рекорды, каждый второй матч — исторический, поэтому там такой ажиотаж», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Сёмин выступал за «Вашингтон» вместе с Овечкиным с 2006 по 2012 год. Нападающий является двукратным чемпионом мира (2008, 2012) в составе сборной России. Сейчас Сёмин занимает должность президента красноярского «Сокола» в ВХЛ. На счету Овечкина 788 заброшенных шайб в 1289 матчах НХЛ. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, составляет 13 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).