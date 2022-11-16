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The Hockey Writers предположил, кого «Сент-Луис» потребует у «Эдмонтона» за Тарасенко

The Hockey Writers предположил, кого «Сент-Луис» потребует у «Эдмонтона» за Тарасенко
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Журналист The Hockey Writers Роб Коуч предположил, кого может потребовать «Сент-Луис Блюз» у «Эдмонтон Ойлерз» за обмен российского нападающего Владимира Тарасенко.

Североамериканский обозреватель назвал трёх вероятных кандидатов: защитника Маркуса Ниемеляйнена, форварда Ессе Пульюярви и нападающего Уоррена Фёгеле.

24-летний Ниемеляйнен в текущем сезоне принял участие в 13 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями при четырёх минутах штрафа. 24-летний Пульюярви сыграл в 16 матчах нынешней регулярки, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Фёгеле 15 встреч, в которых форвард забил два гола и один раз ассистировал партнёру по команде.

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