Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Немецкий нападающий «Автомобилиста» Мэйсек объяснил причины успехов команды в сезоне КХЛ

Немецкий нападающий «Автомобилиста» Мэйсек объяснил причины успехов команды в сезоне КХЛ
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, лидирующий в гонке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, объяснил, почему екатеринбургская команда успешно начала новый регулярный чемпионат.

«Каждый в «Автомобилисте» понимает: «Хэй, у нас столько хороших игроков в этом сезоне. Если мы будем играть правильно, мыслить и действовать в одном направлении, то можем добиться чего угодно». Мы знаем, что, если играем в свою игру, то можем выиграть любую игру. Я думаю, внутренняя командная культура и вера друг в друга – два самых важных фактора наших успехов», — сказал Мэйсек в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Полную версию интервью можно на «Чемпионате»:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022