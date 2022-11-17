Немецкий нападающий «Автомобилиста» Мэйсек объяснил причины успехов команды в сезоне КХЛ
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Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, лидирующий в гонке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, объяснил, почему екатеринбургская команда успешно начала новый регулярный чемпионат.
«Каждый в «Автомобилисте» понимает: «Хэй, у нас столько хороших игроков в этом сезоне. Если мы будем играть правильно, мыслить и действовать в одном направлении, то можем добиться чего угодно». Мы знаем, что, если играем в свою игру, то можем выиграть любую игру. Я думаю, внутренняя командная культура и вера друг в друга – два самых важных фактора наших успехов», — сказал Мэйсек в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Полную версию интервью можно на «Чемпионате»:
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