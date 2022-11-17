«Чувствую себя как дома». Легионер «Автомобилиста» — о старом стадионе в Екатеринбурге

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек поделился мыслями о стадионе «Уралец» в Екатеринбурге.

«На этом стадионе я чувствую себя как дома. Мы чаще всего играем при полной арене, мне это очень нравится. Наши фанаты великолепны. Арена относительно небольшая, но за счёт этого очень громкая. Благодаря поддержке мы имеем возможность играть быстро, и думаю, это непросто для соперников, которые к нам приезжают», — сказал Мэйсек в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Напомним, канадско-немецкий нападающий выступает за «Автомобилист» с 2019 года. За это время Мэйсек принял участие в 196 матчах Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 80 шайб и отдал 64 результативные передачи.

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