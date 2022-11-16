Третьяк — о российских молодых игроках: не хотелось бы сейчас никого звездить
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Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк решил не отвечать на вопрос, кто является главными российскими молодыми звёздами сейчас.
«Я бы не стал сейчас выделять кого-то из игроков, не хотелось бы сейчас никого звездить. У нас много хороших игроков, дай бог, что они сейчас здесь играют, показывают хороший хоккей. Очень приятно, что сейчас много молодых игроков играют в КХЛ. Они получают опыт, через этот опыт мы получим хороших звёздочек в будущем.
Ставил ли на рассмотрение в КХЛ увеличение лимита на молодёжь? Мы сейчас ставим задачу, чтобы у нас было три иностранца. А тогда уже будем с КХЛ обсуждать дальше вопросы», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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