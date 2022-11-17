Буцаев: «Торпедо» — быстрая команда, которая всё время играет в пас и стремится атаковать

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев отметил важность каждого матча в чемпионате после победы над нижегородским «Торпедо» (2:1 ОТ).

«Какой-то груз висел над нами, но ребята молодцы, что в сложный момент проявили себя с лучшей стороны. И добились победы в матче с хорошим соперником. Мы понимали, что «Торпедо» – быстрая команда, которая всё время играет в пас, стремится всё время атаковать. Не просто так они много забивают и интересно играют. Мы нашли ключи, как противостоять этому.

В первом периоде игра была равная, во втором у нас было достаточно моментов, но хорошо сыграл вратарь соперника. Может, нам где-то не хватило хладнокровия. Пропустили гол в меньшинстве, большинство у нас сегодня не получилось. Потом уже все понимали, что рисковать не стоит. В третьем периоде играли больше по счёту, чтобы не попасться на быструю атаку соперника.

Прошла только половина чемпионата, все понимают важность каждого матча. Сейчас нет принципиальных соперников, сейчас все матчи принципиальные», — цитирует тренера пресс-служба подмосковной команды.

«Витязь» 20 ноября примет ЦСКА. Подмосковный клуб после 31 матча в рамках регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, отставая от «Торпедо» на шесть очков.