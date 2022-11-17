Новиков: в России — хоккейный чернозём, куда клюшку ни посади — везде вырастет хоккеист

Заслуженный тренер России Юрий Новиков предложил ввести звание «Город хоккейной славы» и присвоить его городам, где появились звёзды отечественного хоккея. Специалист считает, что Россия богата на хоккейные таланты, а выдающихся игроков воспитали во многих регионах страны.

«Когда речь идёт о наших вратарях, я готов прыгать. Пётр Кочетков – воспитанник Пензы. Это небольшой город на карте, но в плане мирового хоккея он дал нам много выдающихся игроков, которых я даже не буду перечислять. Мы помним его уроженца вратаря Юрия Шундрова. Пенза – город хоккейной славы. Считаю, что нужно учредить звание «Город хоккейной славы» и вручить его Челябинску, Воскресенску, Пензе и Москве. Раньше это были тёплые и дружные города. Там знали и уважали местных артистов и спортсменов. Представляю, как Пенза сейчас переживает и следит за выступлениями Пети Кочеткова, потому что это гордость города.

Давайте ещё вспомним Новокузнецк. Когда мы отмечаем наших выдающихся хоккеистов в НХЛ, мы не можем огласить весь список. Как не похвалить Малкина? Как можно без уважения относиться к Кросби? Они с Малкиным как родные братья. Эту искренность в спорте никуда не спрячешь. Она в лице и на глазах, а глаза – зеркало души.

Мы будем говорить о городах, а нам потом скажут: «А почему вы забыли про Воркуту?». Там же воспитали Андрея Николишина. Про Воскресенск даже не нужно говорить. Хабаровск – это тоже хоккейный город, там родился Александр Могильный. У нас куда клюшку ни посади — везде вырастет хоккеист. В России – хоккейный чернозём. Я не знаю ни одного региона, откуда бы не вышел известный игрок. Кучеров родился на юге, в Майкопе, а уже потом переехал в Москву. Наша страна — большой стадион. И хоккей это подтверждает», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

Новиков выступал за молодёжную сборную СССР с 1972 по 1977 год. В 1976 году в составе «Спартака» он занял первое место в чемпионате СССР. С 1988 по 1993 годы тренировал московский «Спартак» с которым занимал второе и третье места в чемпионате СССР. В составе тренерского штаба новокузнецкого «Металлурга» в 2000 году становился бронзовым призёром чемпионата России.