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Главный тренер «Металлурга» Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:4 ОТ) и рассказал о чём разговаривал с судьями после второго периода.

«Хорошая игра, как и ожидалось, пять на пять мы были лучше, столько в меньшинстве потренировались довольно прилично. Столько удалений, в этом была разница.

Не показалось, что при 3:2 стали играть слишком пассивно? Нет.

Игра в меньшинстве? Знали, что хорошее большинство у «Авто», не надо было столько удалений хватать.

После второго периода говорил с судьями про время? Там оставалось три секунды (на последнем вбрасывании. — Прим. «Чемпионата») Да, чересчур долго они продлились, потому что три секунды — это розыгрыш и бросок, а там было несколько пасов», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После поражения «Магнитка» занимает второе место в таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка.

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