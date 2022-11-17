Тренер «Автомобилиста» Заварухин: матч с «Металлургом» был за четыре очка

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3 ОТ) и рассказал об игре спецбригад большинства его команды в матче.



«Мы понимали, что это матч за четыре очка. Парни молодчики, выполнили установку на встречу, особенно хорошим был второй период, где имели хорошие шансы. Здорово, что в овертайме сработало большинство.



Хрипунов в первом звене? Он каждую игру выкладывается, он делает большой объём работы, сохраняет шайбу, помогает ребятам выигрывать борьбу. Надеемся, что он будет прогрессировать.



Три шайбы с пятака? Когда проиграли в Магнитогорске, все броски были открытыми. Сегодня ребят просили закрыть вратаря и работать под воротами.



Розыгрыш сбивается на Мэйсека? Нет, разные варианты есть, и два защитника выходят, и Жора Белоусов с пятака бросал. Понимаем, что соперник за нами смотрит.



Не устали ли спецбригады большинства после второго периода? Мы смотрим в перерыве, кто сколько у нас сыграл. Больше было опасений, что лидеры Магнитогорска мало на льду находились и могут добавить в третьем периоде», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После сегодняшней победы «Автомобилист» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 44 очка после 31 встречи.